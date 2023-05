Mahdia-Programme THAMM: Première conférence régionale sur les circuits de migration régulière

-Le gouvernorat de Mahdia a abrité, jeudi, la première conférence régionale relative au programme » Vers une Approche Globale de la Gouvernance de la Migration de Main d’œuvre et la Mobilité en l’Afrique du Nord » (THAMM), financé par l’Union Européenne

Ghada Hadhbaoui, responsable de la communication dudit programme, a indiqué aux médias en marge de cette conférence, que l’objectif du THAMM est de promouvoir la migration régulière et faire connaitre ses mécanismes.

» Le nombre de migrants réguliers vers la France à travers les circuits légaux (CDD, CDI, etc), s’élève à 9 mille migrants, dont 2500 dans le cadre de contrats de travail saisonniers « , a-t-elle précisé.

Pour sa part, l’expert en éducation et orientation, Adel Gassoumi a souligné que » ces réunions régionales visent à diffuser la connaissance sur les cadres juridiques de la migration régulière et les moyens d’en tirer profit, dans l’objectif d’appuyer l’effort international de lutte contre la migration illégale.

