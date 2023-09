Mahdia-Tourisme : Près de 300 mille nuitées passées jusqu’à fin août

Le nombre de nuitées passées dans les unités hôtelières du gouvernorat de Mahdia durant la période allant du 1er janvier 2023 à la fin du mois d’août 2023, a atteint près de 300 mille nuitées, soit une évolution de l’ordre de 19,8% par rapport à la même période de la saison écoulée.

D’après les statistiques du commissariat régional du tourisme à Mahdia, avec 125 mille nuitées passées, le marché allemand arrive en tête des visiteurs ayant séjourné dans les hôtels de la région, suivi par le marché tchèque avec environ 131 mille nuitées.

Le nombre de nuitées des touristes de nationalité russe s’élève à près de 65 mille, tandis que les clients de nationalité française qui ont passé plus de 62 mille nuitées dans les hôtels de la région.

Le nombre d’arrivées au cours de la même période a atteint 172 mille 926 visiteurs, contre 177 mille 120 touristes lors de la saison touristique dernière, soit une baisse de 2,41%.

Cette baisse concerne en particulier les marchés scandinaves et celui de l’Autriche, en plus des marchés libyen et espagnol, soit une régression d’environ 21,35%.

En contrepartie, certains marchés ont enregistré une augmentation en termes de nombre d’arrivées, notamment le marché français (30,8%), allemand (99,46%), britannique (134,43%) et italien (69,38%), d’après la même source.

Le commissariat régional du tourisme à Mahdia a évalué la saison touristique actuelle, comme étant relativement réussie, en dépit de l’émergence de certaines difficultés relatives notamment aux coupures d’électricité et d’eau potable à plusieurs reprises.