Mahmoud Abbas appelle Hamas à remettre ses armes à l’Autorité Palestinienne

Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé mercredi Hamas à céder la responsabilité de la bande de Gaza, à remettre ses armes à l’Autorité palestinienne et à se transformer en parti politique.

Hamas a refusé les appels lancés ces derniers mois par Israël et les États-Unis pour qu’il dépose les armes.

Abbas a fait ces remarques dans un discours prononcé lors d’une réunion à Ramallah, en Cisjordanie, au cours de laquelle il devrait nommer un successeur, dans le cadre des efforts déployés pour répondre aux doutes internationaux concernant la viabilité de l’Autorité palestinienne à un moment critique pour la région.

« Hamas doit abandonner ses responsabilités à Gaza, remettre ses armes à l’Autorité palestinienne et se transformer en parti politique », a déclaré Abbas, cité par Reuters.

Abbas a critiqué l’attaque menée par Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui, selon lui, a donné à Israël un prétexte pour détruire Gaza.

Hamas, qui s’oppose aux efforts de paix de Abbas avec Israël, l’a accusé de sévir contre les factions militantes en Cisjordanie occupée par Israël. Il n’a pas commenté immédiatement les nouvelles remarques de Abbas.

Abbas a exhorté les dirigeants mondiaux à contraindre Israël à mettre fin à la guerre à Gaza, à retirer ses forces et à cesser les activités des colonies juives, ajoutant qu’il ne saurait y avoir de paix tant que les Palestiniens n’auront pas établi un État dans les frontières qui existaient avant la guerre de 1967 au Moyen-Orient.

