Maintenant on vous connait Mr Mechichi!

‘’Ceux qui réclament ma démission ne me connaissent pas ! ‘’ . Quoi de plus spontané , de plus sincère de plus pertinent que cette récente exclamation de Mr Mechichi ci devant chef du gouvernement qui répond à ses détracteurs qui réclament sa démission et qui résume en fait à elle seule toutes les qualités …et les défauts du personnage

Au crédit de Mr Mechichi , il fallait bien une grande dose de courage pour accepter cette fonction de premier responsable du pays dans des circonstances difficiles marquées par l’épidémie du Covid et de récession économique et de patauger dans le pétrin dans lequel il s’est embourbé en embarquant avec lui tout le pays .

Une crise majeure est un vain mot pour qualifier l’état du pays devant la destruction de ses institutions, la ruine de son économie, la déliquescence de son tissu social du fait des errements d’un ramassis d’hypocrites d’arrivistes et d’aventuriers qui occupent le terrain politique et dont le seul but est de s’accrocher au pouvoir quoi que cela leur en coûte .

S’accrocher au pouvoir, tel est le credo de la classe politique actuelle qui fait la pluie et le beau temps au parlement et dont Mr Mechichi s’en est largement inspiré en se laissant manipuler par un simulacre de ceinture politique et accepter tous ses chantages. Il faut dire qu’on ne connaissait pas vraiment l’homme , un commis de l’administration sans envergure ,sans véritable charisme ni vision politique dont la pondération , la bonhomie la gentillesse apparente cachait en fait ,un coriace de hez coriace ,un véritable dur à cuire qui n’est pas du tout prêt à lâcher le morceau après 8 mois de bilan désastreux . Il faudrait en effet une bonne carapace pour encaisser quotidiennement tous les coups sans broncher ainsi que les manigances du système mis en place par les islamistes et leurs satellites ainsi que les coups bas engendrés par son bras de fer avec son ex mentor, le président de la république. Cette résilience dans l’adversité lui fait oublier qu’il a des comptes à rendre au peuple tunisien qui n’en finit pas de subir quotidiennement les effets de l’insuffisance criarde de son gouvernement. Sous d’autres cieux tout premier ministre qui assume ses responsabilités aurait démissionné illico presto au premier couac sérieux de son gouvernement sans attendre le énième travers pour le faire . Peut être qu’en reculant l’échéance , en homme intègre et courageux , soucieux du bien être de ses compatriotes ,monsieur le premier ministre vent encore nous donner le temps pour mieux le connaître en nous réservant certainement d’autres dérapages et mauvaises surprises … sans bien sur démissionner

Tarak Arfaoui