Maintien de la grève dans le secteur de la santé après l’echec de la séance de négociation avec le ministère

Le secrétaire général de la fédération générale de la santé, Othmène Jallouli a affirmé le maintien de la grève générale prévue pour le 18 juin courant dans le secteur de la santé après l’échec de la séance de négociation tenue, aujourd’hui, avec le ministère de la santé.

Selon Jallouli, la présidence du gouvernement s’obstine à continuer de monopoliser les négociations et refuse d’activer les accords bloqués en particulier ceux liés au statut particulier et à l’avancement professionnel. Le syndicat recommande, en outre, de faire bénéficier les travailleurs du secteur de la santé des dispositions de l’article 2 de la fonction publique et de permettre aux travailleurs de la santé relevant du corps commun d’intégrer les corps sectoriels de la santé.