Malek Ezzahi souligne l’importance de réaliser la justice sanitaire

Lors d’une réunion de travail tenue hier, lundi, avec une délégation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a souligné l’importance de réaliser la justice sanitaire en tant qu’un des fondements de l’Etat social mettant l’accent sur la nécessité de rétablir le rôle social de l’Etat à travers la mobilisation des efforts de tous les intervenants.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère des affaires sociales, Malek Ezzahi a souligné la nécessité d’établir un plan d’action pour réaliser la justice sociale et garantir une vie digne aux citoyens.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité de réformer le système de sécurité sociale afin de garantir l’accès aux services sanitaires et sociaux à tous et recouvrir les dettes dues aux établissements publics de santé.

Par ailleurs, le ministre a salué l’appui de l’OMS au département notamment dans la réalisation des programmes et projets prioritaires concernant, notamment, la lutte contre la toxicomanie et l’intégration des personnes handicapées.

De son côté, Michael Marmot, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’Université britannique (University College London), a souligné l’importance de la coordination entre tous les secteurs pour mettre en œuvre des programmes communs visant à réaliser la justice sanitaire à court terme.

Pour sa part, le représentant de l’OMS en Tunisie, Ibrahim Zik, a souligné la disposition de l’Organisation onusienne à soutenir les programmes communs afin d’atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030.