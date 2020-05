Malgré la crise… Les agents de Tunisair protestent, aujourd’hui

La fédération générale du transport, relevant de l’UGTT, a a appelé les salariés et les cadres de la compagnie aérienne Tunisair à protester ce mardi, à partir de 10 h du matin dans les lieux de travail de la compagnie Tunisair.



Dans une déclaration à la TAP, Elyes Ben Miled secrétaire général adjoint de la fédération a fait savoir que le manque de clarté et l’absence de réponse concernant le plan d’urgence soumis pour sauver la compagnie dans les prochains mois sont les causes de cette protestation.



»Les employés de la société n’avaient pas encore obtenu la prime de l’Aïd El Fitr, ajoutant qu’il est hors de question de toucher aux droits des agents ni de ceux du transporteur national », a-t-il averti.

Rappelons que le directeur général de la compagnie Tunisair, Elyes Mnakbi a déclaré, dans une interview accordée au magazine français ‘Le Point’ dans son édition du 14 mai 2020, que la compagnie souffre de difficultés financières intenses et que le spectre de la faillite plane sur le transporteur national.



Selon lui, l’épidémie du coronavirus avait aggravé la situation financière de la compagnie Tunisair. Ainsi, la situation actuelle ne permettait à la compagnie de poursuivre ses activités que pendant une courte durée.