Mali, du Niger et du Burkina Faso se retirent de la CEDEAO

Le Président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat a exprimé son « un profond regret l’annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO ».

Dans un communiqué officiel, il « appelle à la conjugaison de tous les efforts pour que l’Unité irremplaçable de la CEDEAO soit préservée et la solidarité africaine renforcée, et engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue entre le leadership de la CEDEAO et les trois pays susmentionnés ».

Moussa Faki, a aussi « exprimé à ce sujet l’entière disponibilité de la Commission de l’Union Africaine pour apporter tout le concours en son pouvoir pour le succès de la logique de dialogue fraternel, loin de toutes les interférences extérieures d’où qu’elles viennent », ce qui laisserait croire que cette sortie de 3 pays de la CEDEAO, pourraient être factuelles.

« Après 49 ans d’existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger, constatent avec beaucoup de regrets, d’amertume et une grande déception que leur Organisation s’est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme » ont déclaré les trois États, dans un communiqué conjoint daté du 28 janvier.

Et le site de France 24, d’indiquer que « cette rupture historique est l’épilogue d’un long bras de fer entre l’organisation et les militaires arrivés au pouvoir lors d’une série de coups d’État, au Mali, au Burkina Faso puis au Niger. Explications ».