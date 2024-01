Mali: Effondrement d’une mine d’or, au moins 50 orpailleurs tués

Au Mali, un effondrement dans la mine artisanale d’or de Kobadani a fait au moins une cinquantaine de morts vendredi 19 janvier. Ce site d’orpaillage est situé dans le cercle de Kangaba, à environ 90 kilomètres de Bamako. Si les autorités maliennes évoquent, dans un communiqué, la mort de plusieurs orpailleurs, sans plus de précisions, au moins 50 mineurs ont péri lors de ce drame, ont rapporté des sources locales au service mandenkan de RFI.

Des opérations sont en cours pour rechercher les victimes, selon le ministère malien des Mines, qui ne donne pas de précisions sur le bilan.

Un habitant de la zone affirme que ce n’est pas la première fois qu’un éboulement se produit sur ce site. Cependant, cette fois, beaucoup de corps ont été sortis de terre.

Selon des sources locales, au moins 50 mineurs sont morts pendant le drame. Un responsable des orpailleurs de Kangaba affirme toutefois que « 73 corps [ont été] trouvés » : « Ça a commencé par un bruit. La terre a commencé à trembler. On était plus de 200 chercheurs d’or sur le terrain. Les recherches sont terminées maintenant. Nous sommes à 73 corps trouvés », a raconté à l’AFP Oumar Sidibé. Le nombre de victimes a été confirmé par un élu de la commune.

- Publicité-