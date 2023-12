Mali: L’armée se rapproche de Kidal

L’armée malienne a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition CSP-PSD pour le contrôle de Kidal, samedi.

Pour l’instant, les affrontements se déroulent dans une localité du nom de Alkite, à une trentaine de kilomètres de Kidal. , les troupes régulières maliennes, appuyées par les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, y affrontent les rebelles maliens regroupés au sein de la coalition dénommée CSP-PSD, souligne RFI.

Il y a eu samedi près de deux heures d’affrontements à l’arme lourde, selon des témoins. Le convoi de l’armée, qui a quitté il y a 24 heures la localité d’Anéfis, est composé de plusieurs véhicules.

Mais malgré le fort avantage fourni par son dispositif aérien, l’armée malienne n’a pas pu s’imposer pour le moment. Les rebelles sont présents sur le terrain et ont interrompu les communications à Kidal. Ils n’ont toutefois pas réussi non plus à obtenir de victoire décisive. Des victimes sont à déplorer de part et d’autre.

Selon la même source, les combats ont cessé samedi soir avec la tombée de la nuit. La journée de dimanche est probablement décisive pour la suite des événements, surtout que la ligne de front peut rapidement devenir mobile. Pour l’heure, l’armée malienne explique avoir « brisé la ligne défensive » dressée par les rebelles tandis que le CSP assure avoir poussé ses adversaires à battre en retraite « avec des pertes considérables ».

