Mali : Le Niger et le Burkina ont « légèrement » contribué à l’offensive de l’armée malienne sur Kidal

De nouveaux éléments apparaissent progressivement sur l’offensive de l’armée malienne qui a conduit à la prise de Kidal, ce mardi, face aux rebelles du CSP (Cadre stratégique permanent). Les soldats maliens ont mené cette opération, couronnée de succès, avec leurs supplétifs russes du groupe Wagner. Ils ont aussi bénéficié de moyens militaires mis à disposition par leurs alliés du Niger et du Burkina Faso.

Le Niger a prêté un avion-cargo et peut-être aussi – les sources divergent sur ce point – un avion de chasse. Le Burkina Faso un drone, ou au moins des munitions pour des frappes de drone. Les deux pays ont également dépêché des officiers au poste de commandement de l’armée malienne basé à Gao.

Ces informations ont été recoupées auprès de sources sécuritaires maliennes, burkinabè, ainsi qu’auprès des rebelles du CSP et de plusieurs « observateurs » suivant de très près les activités militaires des pays concernés.

Ni Bamako, ni Niamey, ni Ouagadougou n’ont communiqué officiellement sur ces contributions et, sollicitées par RFI, les armées de ces trois pays n’ont apporté aucune réponse.

- Publicité-