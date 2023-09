Manchester United cherche à récompenser Hannibal Mejbri avec une nouvelle prolongation de contrat suite à ses performances impressionnantes.

Selon 90 min (par Manchester Evening News), Manchester United est en pourparlers pour prolonger le contrat du diplômé de l’Académie, Hannibal Mejbri, en proposant un nouveau contrat par rapport à son contrat actuel qui court jusqu’à l’été prochain. Le club peut le prolonger de 12 mois supplémentaires, mais il a déclaré qu’il visait un nouvel accord afin que le joueur ne parte pas gratuitement en 2024.

Le milieu de terrain de ManUnited a réalisé une performance impressionnante lors de sa défaite 3-1 en Premier League contre Brighton et Hove Albion la semaine dernière. Il a marqué seul but du match dans une performance autrement sans courage.

Avant la trêve internationale de septembre, Mejbri n’a participé à aucun match pour United, malgré quelques matchs amicaux de pré-saison. Il y avait des rumeurs sur un prêt potentiel à Besiktas, mais cet accord n’a pas abouti.

Enfin, le jeune joueur a eu l’occasion de montrer ses compétences et son art tunpour le manager Erik ten Hag lors d’un récent match de Premier League. Il est entré en jeu juste après l’heure de jeu et a marqué un but remarquable à longue distance pour consoler son équipe.

En plus de son but, le joueur de 20 ans a été solide au milieu de terrain et a également contribué défensivement en réalisant des tacles vitaux. Les fans tiennent Mejbri en haute estime, et son impressionnante apparition montre son caractère et sa détermination. Il est clairement motivé à performer s’il dispose d’un temps de jeu régulier.

Pourtant, le joueur tunisien n’a pas pu arracher une place de titulaire pour le match contre le Bayern Munich. Si Mason Mount ou Sofyan Amrabat étaient disponibles, les chances du milieu de terrain pourraient en pâtir.

Les Diables Rouges devraient encore lui offrir des chances dans d’autres compétitions de coupe et l’aider à grandir sous le toit d’Old Trafford. Le joueur mérite également des minutes en Premier League, estime 90 min.