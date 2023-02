Mandat de dépôt à l’encontre de Hattab ben Othman, dans une affaire de malversations

Le juge d’instruction au Tribunal de première instance de Monastir a émis, lundi 27 février, un mandat de dépôt contre le secrétaire général du Syndicat des agents et cadres judiciaires, Hattab Ben Othmen et le trésorier du même syndicat, a rapporté Mosaique FM, le même jour, tard dans la soirée.

Le même juge a maintenu deux autres membres fondateurs du syndicat en état de liberté.

Selon le porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, Férid Ben Jha, l’affaire remonte à 2021. Une société installée à Ksar Helal (gouvernorat de Monastir) a déposé une plainte contre une personne qui a demandé des fonds pour soutenir le Syndicat des agents et des cadres judiciaires afin d’organiser un congrès. Cette personne s’est présentée comme étant Hattab Ben Othmen et il s’est présenté en avançant qu’il est magistrat au Pôle judiciaire et financier à Monastir. Une enquête a été lancée et l’usurpateur de l’identité de Ben Othmen a été découvert. Il s’agit d’un employé d’une société de publicité qui a signé un contrat avec le syndicat. Ce dernier arrêté depuis un an a comparu devant le juge. Il s’est avéré que dans les comptes des syndicats, la somme de 700 mille dinars a été récoltée. 96% des fonds ont été versés à cette société bien qu’elle ne soit liée au syndicat que par un contrat.

Les rapports des commissaires aux comptes ont prouvé que les transactions n’étaient pas correctes et que des personnes ont été victimes d’escroquerie.

Ben Jha a ajouté que l’enquête a permis de découvrir un autre compte bancaire au nom du même syndicat contenant la somme de huit millions de dinars. Cette somme provient de commissions en échange d’opérations de spéculation immobilière. Les fondateurs du syndicat ont participé à des opérations de vente et d’achat de lotissements