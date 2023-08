Mandats de dépôt contre 2 hommes d’affaires et un ex fonctionnaire de la Pénitentiaire

le juge d’instruction du pôle judiciaire financier a émis des mandats de dépôt contre deux hommes d’affaires , un étrangers et un tunisien, ainsi qu’un ancien fonctionnaires des services pénitentiaires, pour des délits liés à la constitution d’une des fins de blanchiment d’argent, d’escroquerie, de corruption et de spéculation immobilière, rapporte Mosaïque fm.

Selon les données disponibles, une relation de partenariat réunissait auparavant l’homme d’affaires étranger et l’homme d’affaires tunisien, dans le domaine de la vente immobilière et des cosmétiques, et ils habitent la banlieue nord de la capitale, avant que des différends ne surgissent entre eux, et l’échange de plaintes pénales, ce qui a conduit à la divulgation de leur implication dans des faits de blanchiment d’argent et d’escroquerie.

D’après les mêmes données, une équipe spécialisée de la Garde nationale à d’El-Aouina a été chargée de mener les recherches nécessaires et de placer en garde à vue les deux hommes d’affaires et l’ancien fonctionnaire de l’administration pénitentiaire. Les trois suspects ont été déférés devant le juge d’instruction, qui a délivré des mandats de dépôt à leur encontre.