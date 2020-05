Manger équilibré pendant le Ramadan: objet d’une conférence organisée par la Cité des sciences

A l’occasion du mois de ramadan et en cette période de confinement, la Cité des Sciences à Tunis (CST), organise vendredi prochain, 8 mai 2020 à partir de 15h30, une E-conférence intitulée ” Nutrition et confinement : comment manger équilibré pendant le mois de Ramadan “. Cette conférence sera publiée en direct sur la page officielle Facebook de la Cité des Sciences à Tunis, indique un communiqué de la CST rendu public jeudi 30 avril 2020.

Elle sera présentée par Madame Syrine BALTI SASSI, nutritionniste, précise la même source.

En Tunisie, tout comme dans le monde entier, le confinement est une période stressante pour certaines personnes qui ne sont pas habituées à rester longtemps à la maison et qui avaient tendance à se déplacer quotidiennement, explique la CST dans son communiqué.

Manger plus qu’il n’en faut et se mettre à grignoter, est une sorte de compensation psychologique qui aide à évacuer ce stress. En ajoutant cela au manque d’activité sportive ou même de la marche, beaucoup de personnes ont gagné du poids pendant cette période de confinement. Aujourd’hui, le jeûne thérapeutique est un moyen de soin et de guérison pratiqué dans plusieurs pays surtout en Europe de l’Est. Pourquoi alors ne pas profiter du mois de Ramadan pour se purifier le corps des toxines qui y existent et pour se débarrasser de l’excès de kilos qui affaiblissent l’immunité, et renforcer la défense naturelle surtout en cette période de pandémie du coronavirus (covid-19).