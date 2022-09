Manouba : Fermeture de 65 espaces anarchiques dédiés à l’enfance

Dans le gouvernorat de Manouba, 65 espaces anarchiques dédiés à l’enfance ont été définitivement fermés au cours de 2022, selon les données fournies du Commissariat régional de la femme et de l’enfance à Manouba.

Au cours de la même période, 140 espaces anarchiques ont été détectés, parmi eux, certains ont régularisé leur situation tandis que d’autres ont délibérément suspendu leurs activités, a précisé la même source à l’Agence TAP.

Les inspections du terrain ont démontré qu’il s’agit d’espaces qui reçoivent et accueillent des enfants sans obtention de licence et sans respect aux dispositions du cahier des charges régissant le secteur. La plupart de ces espaces sont situés dans les délégations de Daouar Hicher et Oued Ellil, d’après la même source.

Le gouvernorat de Manouba compte 421 institutions dédiées à l’enfance dont 182 jardins d’enfants, 215 garderies et 12 crèches, fréquentés par près de 12 mille enfants.