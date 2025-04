Manouba : Le centre de dialyse à Tebourba bientôt opérationnel

Le nouveau centre d’hémodialyse de Tebourba sera bientôt mis en service, les travaux étant achevés et les préparatifs logistiques finalisés, pour un budget d’environ 1,5 million de dinars, a indiqué vendredi à la TAP, la directrice régionale de la santé à Manouba, Imen Habbassi.

Deuxième du genre dans le gouvernorat, le centre dispose d’une salle d’hémodialyse, de deux salles de surveillance, d’une salle d’enregistrement des patients, une pharmacie, un local de stockage d’eau, ainsi que des bureaux pour le personnel médical et paramédical.

Il a été entièrement équipé de 10 lits mobiles avec dispositifs de levage, 10 appareils de dialyse, outre le recrutement du personnel médical et technique incluant un médecin spécialiste et un technicien biomédical, a précisé Habbassi.

Le centre a été conçu selon les normes de sécurité sanitaire et technique en vigueur, afin d’assurer un accueil optimal aux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique.

Il fonctionnera tous les jours de la semaine sur toute l’année, avec une priorité accordée aux patients résidant dans les zones adjacentes, actuellement pris en charge au centre de Manouba.

Par ailleurs, dans une démarche de renforcement des services de dialyse dans la région, des travaux de réhabilitation sont en cours au centre d’hémodialyse de Manouba, ouvert depuis 2009 avec une capacité de 13 lits.

Ces travaux incluent le renouvellement des lits, l’installation d’un nouveau système de climatisation, ainsi que la mise en place d’un générateur électrique de 125 kVA, a indiqué la même source.

