marchés internationaux n’ont plus confiance en Tunisie. Dixit Anis Wahabi

« La courbe des obligations souveraines de la Tunisie enregistre un rendement des maturités courtes, qui dépasse celui des maturités longues. Cet inversement atypique de la courbe comme le constate l’expert économique Moez Labidi, est la preuve que les marchés internationaux n’ont plus confiance en Tunisie.

Un phénomène observé récemment au Sri Lanka et il y a deux ans au Liban. Plus clair que ça, sur ce qui nous attend s’il n’y aura pas d’actions concrètes et urgentes, y en a pas ». C’est en tous cas, ce que constate l’expert Anis Wahabi dans un Post sur sa page fb.