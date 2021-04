Mardi 13 avril 2021, premier jour de Ramadan

Le mardi 13 avril 2021, sera le premier jour du mois de Ramadan de l’année 1442 de l’hégire, annonce le Mufti de la République, Othman Batikh.

Dans une allocution diffusée sur la première chaine de la télévision nationale, le Mufti a précisé que cette date a été fixée sur la base d’un rapport d’observation du croissant lunaire réalisée dans cinq postes d’observation situés dans différentes régions du pays.

Il a, à cette occasion, souligné la nécessité de faire preuve de vigilance et de respecter le confinement.

Il a rappelé dans ce cadre que le vaccin contre le coronavirus n’a aucun effet sur le jeûne, ajoutant que les personnes contaminées par le Covid-19 devront respecter les conseils de leurs médecins et prendre une autorisation de ne pas jeûner.

L’INM a annoncé, dimanche, que l’observation du croissant pour la ville de Tunis, se déroulera à titre exceptionnel, au siège de l’Institut National de la Météorologie, compte tenu de la situation sanitaire dans le pays et afin d’éviter l’encombrement, et ce en présence des agents de l’INM et des cadres du ministère des Affaires religieuses. L’opération d’observation n’est pas ouverte au public.

Elle aura également, lieu à l’intérieur de la République dans les gouvernorats de Béja, Kairouan, Médenine et Tozeur. Traditionnellement, l’observation était suivie, chaque année, par plusieurs citoyens et se faisait depuis la colline Sidi Belhassan à Tunis.