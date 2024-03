Hyundai Tunisie et «Un Sourire Pour Tous», ensemble pour le «Couffin du Ramadan»

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers et leader du marché automobile en 2022 et 2023,annonce le lancement de son initiative RSE spéciale pour le mois de Ramadan – « Couffin de Ramadan ». Cette action philanthropique vise à soutenir des centaines de familles tunisiennes dans le besoin, en associant la générosité à l’esprit de tolérance et de partage qui caractérise ce mois sacré.

En partenariat étroit avec l’association Un Sourire Pour Tous (USPT), Hyundai Tunisie a pris en charge 100 familles soigneusement sélectionnées dans des zones économiquement fragiles telles que le Grand Tunis, Nadhour, Siliana, et Sajnen. L’objectif ultime de cette initiative est de fournir un soutien alimentaire essentiel aux familles défavorisées, contribuant ainsi à alléger le fardeau économique pendant le mois sacré de Ramadan.

Cette action caritative s’inscrit dans la lignée de l’engagement constant de Hyundai Tunisie envers la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). L’entreprise demeure résolument déterminée à explorer des moyens novateurs pour contribuer au bien-être des communautés locales et à promouvoir des valeurs de solidarité.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l’association ‘Un Sourire Pour Tous’ (USPT) pour partager un élan de solidarité pendant le mois sacré. Nous ferons ensemble des efforts considérables pour atteindre les nécessiteux et leur donner un coup de main. Chez Hyundai, nous partageons les mêmes convictions avec l’association ‘Un Sourire Pour Tous’ (USPT) et nous nous tenons à ses côtés pour soutenir ses missions nobles. » a exprimé avec fierté M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor.

La collaboration entre Hyundai Tunisie et l’association USPT représente une démonstration tangible de l’engagement profond de l’entreprise envers sa responsabilité sociale.

Hyundai Tunisie aspire à contribuer positivement au tissu social tunisien en apportant un réel soutien aux familles dans le besoin pendant cette période sacrée.