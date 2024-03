Ramadan : Le ministère de la santé annonce une série de recommandations

A l’ occasion de l’avènement du mois de ramadan, le ministère de la santé recommande aux Tunisiens de commencer à réduire la consommation de café et de thé dans les soirées.

Le ministère recommande également, dans une note d’information, de retarder le repas du shour qui doit être équilibré, complet et riche en amidon (pain complet, bsissa, mesfouf, sorgho…).

Il doit aussi contenir une quantité suffisante de liquides dont notamment l’eau outre quelques fruits et légumes ainsi que du lait et dérivés à condition Il convient aussi de réduire la consommation des matières grasses, de sel et de sucre, d’avoir une activité physique le soir, comme la marche (deux heures après l’iftar), et de dormir au moins 7 heures par jour.

Pour ce qui est des diabétiques, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées, le ministère de la santé a souligné la nécessité de consulter un médecin avant le mois de Ramadan pour s’assurer de la possibilité de jeûner et avoir les médicaments appropriés(…).