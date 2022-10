Mark Zuckerberg a perdu 70 milliards de dollars en neuf mois

La fortune du fondateur de Facebook, estimée à 125 milliards de dollars, serait tombée à 55 milliards de dollars en neuf mois.

Selon le magasine masculin GQ, Mark Zuckerberg dégringole à la 20ème place du classement des plus grosses fortunes du monde. Une année compliquée pour le chef d’entreprise qui a dû faire face à de nombreux bouleversements au sein de sa société.

Après un changement de nom, faisant passer Facebook à Meta, et un nombre d’utilisateurs en chute libre, le cours de l’action de la société a plongé de plus de 26,4%, soit près de 210 milliards d’euros de la valeur marchande de la société en seulement quelques heures. Par conséquent, la politique de recrutement a dû être changée, et plusieurs embauches, à commencer par celles des ingénieurs, ont dû être gelées.

Mais pour Mark Zuckerberg, rien n’est perdu: Pour lui, un milliard d’utilisateurs seront dans laméta verse d’ici 2030.