Maroc : 1.299 nouveaux guides touristiques agréés

1.299 nouveaux guides viennent renforcer l’expérience touristique marocaine. C’est ce qu’a annoncé le ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire dans un communiqué. Pour Fatim-Zahra Ammor : «L’expérience touristique est au cœur de notre feuille de route et nous misons beaucoup sur nos guides pour créer des expériences uniques ».

A travers cette initiative, précise Aujourd’hui Le Maroc, le Royaume vise à offrir aux visiteurs nationaux et internationaux des expériences de voyage enrichissantes et sécurisées. Ces guides se répartissent en deux catégories, avec 459 guides des espaces naturels et 840 guides des villes et circuits touristiques. Ces nouveaux guides viennent ainsi renforcer la profession et porter le nombre total des guides marocains à 4.664 guides, relève la même source.

Cette initiative entre dans le cadre de la création des opportunités d’emploi pour les jeunes et s’intègre dans la volonté de donner aux personnes ayant une expérience dans le secteur informel la possibilité d’intégrer le secteur formel en valorisant leur expertise. En effet, le ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire avait lancé en Avril 2023 une vaste opération de régularisation des guides de tourisme, sous forme d’examen.