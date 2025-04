Maroc : Africorp Mining remporte l’appel d’offres de l’ONHYM pour un site cuprifère

Africorp Mining a remporté un appel d’offres international lancé par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Maroc pour l’exploitation du gisement de cuivre de Naour dans la province de Beni Mellal.

Le projet représente un investissement total de plus de 230 millions de dirhams (23 millions de dollars), dont plus de 30 millions de dirhams (3 millions de dollars) pour l’acquisition de la licence d’exploitation.

L’exploitation sera menée par Merija Mining, une filiale d’Africorp Mining qui fait partie du Consortium Africorp présidé par Saad Berrada Sounni, l’actionnaire majoritaire du groupe. Situé près de la ville de Ksiba, le gisement de Naour marque un nouveau chapitre dans la stratégie de la société visant à étendre son empreinte dans le paysage minier marocain.

Africorp a décrit l’accord comme un tournant pour Merija, dont la première entreprise de flottation de cuivre a commencé en 2019 à Bouarfa. Ce projet est désormais pleinement opérationnel et a contribué à établir la crédibilité de la société dans le secteur.

Selon les estimations de la société, Naour contient plus de 1,5 million de tonnes de roches cuprifères, avec une concentration moyenne de 1,5 %. Les projections montrent que le site pourrait générer jusqu’à 250 millions de dirhams (25 millions de dollars) de revenus annuels d’ici 2027.

« Ce projet nous ouvre un nouvel horizon », a déclaré le président d’Africorp Mining. « Il s’appuie sur l’élan que nous avons créé à Bouarfa et donne une forme réelle à d’autres perspectives que nous avons explorées ».

Pour le consortium, le développement de Naour est plus qu’une étape commerciale. Il considère le projet comme le reflet de ses efforts pour structurer les unités commerciales autour de projets à fort impact ayant une valeur à long terme pour les communautés environnantes.

