Maroc : Changement à la tête des Forces armées royales

Le roi Mohammad VI a nommé samedi un nouvel inspecteur général des Forces armées royales (FAR) marocaines, soit le numéro deux de l’armée, le général Mohammad Berrid, en remplacement du général de corps d’armée Belkhir El Farouk, selon un communiqué du palais royal, cité par l’AFP.

Aucun motif n’a été divulgué pour le remplacement du général El Farouk mais ce dernier est apparu en fauteuil roulant lors de la passation de pouvoir, ce qui laisse penser qu’il s’agit de raisons médicales. Agé de 75 ans, il occupait le poste d’inspecteur général des FAR et de commandant de la Zone Sud – qui couvre le territoire disputé du Sahara occidental – depuis la mi-septembre 2021.

Son successeur, le général Berrid, né en 1955, est lauréat de l’Académie royale militaire, dans les blindés, et « compte une riche expérience militaire d’environ 43 ans dans le domaine de la préparation des forces et de la formation, indique un communiqué de l’état-major général des FAR. Il est breveté du Collège interarmées de défense (CID) en France. Mohammad Berrid était chargé depuis 2014 de la coordination interarmées au sein de l’état-major des FAR.

Selon la Constitution marocaine, c’est le souverain qui est le chef suprême des armées et cumule les fonctions de chef d’état-major.

L’armée marocaine, en cours de modernisation, compte environ 310.000 militaires et 150.000 réservistes, selon le site spécialisé « Global Firepower ».