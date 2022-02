Maroc: Economie et politique au menu des quotidiens et hebdomadaires

Les enjeux de la réforme de l’impôt, les répercussions de la guerre en Ukraine, la scène politique nationale et l’appui de la BERD aux entreprises publiques marocaines sont les principaux sujets traités par les quotidiens et hebdomadaires et marocains parus samedi dernier 26 février 2022, rapporte Apanews.

+Challenge+, qui s’attarde sur les enjeux de la réforme de l’impôt, écrit que loin d’être réduit à un mode de calcul et à des méthodes sophistiquées de contrôle, l’adhésion volontaire des citoyens à l’impôt-contribution, est le « meilleur indicateur » de la maturité civique et politique de toute formation sociale.

Car, la réussite des grands chantiers stratégiques entamés ou programmés qui vont certainement façonner totalement le Maroc, dépend « étroitement » de ce chantier tout autant « stratégique » qu’est la réforme de l’impôt-contribution, pour doter le Royaume d’un système fiscal « efficient, transparent et équitable », estime le journal.

« C’est un premier pas incontournable » dans la construction d' »un autre Maroc où règnent les valeurs de liberté, de justice et de dignité », ajoute-t-il.

+La vie Eco+, qui revient sur les répercussions de l’offensive militaire lancée jeudi par la Russie contre l’Ukraine, écrit que la crise de l’Ukraine, qui vient rappeler à tous l’extrême fragilité d’une économie planétaire devenue mondialisée, se répercute presque instantanément sur l’économie marocaine par le truchement des échanges commerciaux.

La crise de gaz que connaîtra assurément l’Europe sera ressentie, le renchérissement de denrées vitales comme le blé sera “inévitablement” ressenti au Maroc comme ailleurs, relève l’éditorialiste.

Plus que jamais, la souveraineté économique semble s’imposer comme une orientation stratégique majeure si le Maroc veut, non pas échapper totalement aux effets de crises mondiales, mais seulement en atténuer le plus possible les effets, préconise-t-il.

Par ailleurs, +L’Observateur du Maroc et d’Afrique+ écrit que certaines voix tentent d’utiliser la « démoralisation » de certains individus d’“une manière politicienne », en proposant notamment de refaire les élections dans un an.

« C’est d’un ridicule absolu », car il n’y a aucune « crise politique au Maroc », ni « aucun dysfonctionnement », relève la publication, soulignant que les institutions fonctionnent parfaitement, dans le cadre des prérogatives qui leur ont été fixées par la Constitution de 2011.

+Le Matin+ fait svaoir que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) poursuit son appui aux entreprises publiques marocaines. Ainsi, un accord de don a été scellé avec le ministère de l’Économie et des finances afin d’accompagner la Direction des entreprises publiques et de la privatisation dans le déploiement d’une politique actionnariale de l’État.

«La convention de subvention a été signée à la suite d’une rencontre entre Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, et Nadia Fettah Alaoui, ministre marocaine de l’Économie et des finances, lors du sixième sommet Union européenne-Union africaine, qui s’est tenu à Bruxelles les 17 et 18 février 2022», indique la banque dans un communiqué.

L’accord d’assistance comprend notamment la mise en place de la nouvelle Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État.

+Libération+ rapporte que les services sécuritaires de Casablanca ont réussi, vendredi, à mettre en échec une opération de trafic de 12.000 comprimés psychotropes. Cette opération sécuritaire a permis d’intercepter un camion utilitaire de transport de marchandises juste après son arrivée à la rocade de Casablanca en provenance d’une ville du nord du Royaume.

Les opérations de fouilles à l’intérieur du camion ont permis la saisie de 12.000 comprimés de type « Rivotril » et 10 unités d' »Ecstasy », outre une dose de cocaïne, indique la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).