Maroc: Khouribga retrouve le monde du cinéma africain

L’événement qui est un des plus importants du genre en Afrique réunira, six jours durant, les principaux acteur du monde du cinéma africain.

La 22ème édition du festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK) s’est ouverte, ce samedi 28 mai 2022, après deux ans de report dû à la pandémie Covid-19, selon Apanews.

Dans une ambiance bon enfant auréolée par des chants musicaux africains exécutés par une troupe de l’Afrique de l’Ouest, cette messe cinématographique réunira, six jours durant, les grandes figures du monde du cinéma.

Pour les organisateurs, le Festival se veut le cadre idoine d’échanges culturels entre les acteurs du domaine artistique et culturel.

« Nous devons veiller à la durabilité de ce Festival comme espace d’échanges permettant de faire entendre la voix de l’Afrique à travers l’innovation et l’art cinématographique », a souligné Habib El Malki, président de la Fondation du FCAK lors de la cérémonie d’ouverture.

Devant un parterre du monde artistique et cinématographique, El Malki a insisté sur la nécessité d’investir dans la culture comme levier de développement du continent africain. Pour le président du Festival, l’Afrique regorge de potentiels lui permettant de se positionner comme « le continent des industries cinématographiques ». « L’Afrique peut relever ce défi en misant sur la qualité de la production », a-t-il dit.

Côté programmation, 13 longs-métrages sont en lice en compétition officielle (Sélection fiction), au moment où 7 films vont concourir dans la catégorie Films documentaires. L’une des particularités de cette 22ème édition est que les prix portent les noms de grandes figures du milieu cinématographique, d’après le secrétaire général du ministère marocain de la Jeunesse.

Parmi ces grands ténors, Noureddine Sael, fondateur du Festival, décédé en décembre 2020. D’ailleurs, la cérémonie d’ouverture a été marquée par des discours émouvants sur ce précurseur de la scène culturelle et médiatique.

Dans ce même esprit, un hommage appuyé a été rendu à Soma Ardiouma, l’ancien délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) dont le pays (Burkina Faso) est l’invité d’honneur de cette 22ème édition du FICAK.

Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme l’un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent.