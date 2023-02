Maroc : La disponibilité des produits énergétiques est assurée de manière régulière, selon le gouvernement

La ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable a affirmé que la disponibilité des produits énergétiques est assurée de manière régulière, notant que les stocks atteignent 30 à 60 jours.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix, la ministre a fait état de stocks de 30 jours pour la majorité des produits énergétiques et dépassant 60 jours pour certains de ces produits.

Par ailleurs, la réunion était aussi l’occasion de s’attarder sur les fluctuations que connaît le marché marocain, particulièrement pour les produits alimentaires, a-t-elle déclaré, ajoutant que certaines de ces fluctuations sont structurelles et tributaires de la situation des marchés mondiaux, tandis que d’autres sont conjoncturelles, ce qui nécessite un suivi plus étroit des marchés.

Dans la même veine, la ministre a indiqué que les ministères concernés se sont mobilisés avec les commissions régionales pour contrôler certains comportements et monopoles qui provoquent la fluctuation des prix des produits essentiels, notamment pour les légumes, les fruits et la viande.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch avait appelé jeudi, durant le conseil du gouvernement, à accroitre le contrôle de l’état d’approvisionnement des marchés du Royaume en denrées alimentaires, à renforcer le suivi en matière de distribution et de qualité et à traquer et à sanctionner les auteurs de toute infraction ou tout comportement opportuniste.

Le gouvernement a assuré avoir pris toutes les mesures afin de réduire les prix, maintenir ainsi le pouvoir d’achat des citoyens, assurer l’approvisionnement normal en produits alimentaires et procéder au contrôle de tous les points de vente.