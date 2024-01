Maroc : Lancement des travaux de la plus grande station de dessalement d’Afrique

La capitale économique du Maroc, Casablanca, a lancé les travaux de la plus grande station du continent, visant à produire 300 m3 d’eau potable par an.

Avec la seule station de Casablanca, le Maroc ambitionne de doubler ses capacités de production d’eau dessalée : de 192 m2, le royaume veut atteindre une totalité de plus de 400 m3 par an. En ligne de mire : les besoins en eau potable des populations, mais aussi ceux de l’industrie agroalimentaire – très consommatrice, mais pilier de l’économie du royaume, souligne RFI.

La station de dessalement de Casablanca aura pour objectif d’alimenter en eau la région de la plus grande ville du pays, soulageant ainsi les sources d’eau habituelles, réservées à l’avenir à l’agriculture et à l’élevage.

Depuis six ans, la sécheresse frappe durement le Maroc, qui a dû se replier vers de nouvelles solutions pour s’approvisionner en eau. La construction d’usines de dessalement est ainsi l’une des priorités du pays dans les prochaines années. Outre celle de Casablanca, 15 autres usines seront construites d’ici 2030, selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau.

