Maroc : Lancement du chantier de la LGV Kénitra-Marrakech

Le Roi Mohammed VI a lancé jeudi les travaux de construction de la Ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d’infrastructures ferroviaires ultramodernes à travers le pays.

Ce projet de 430 kilomètres fait partie d’un vaste programme de développement ferroviaire de 96 milliards de dirhams (9,6 milliards de dollars) qui transformera le réseau de transport du pays.

La LGV Kénitra-Marrakech est dotée d’un budget de 53 milliards de dirhams (5,3 milliards de dollars) hors matériel roulant.

« Ce projet témoigne de la ferme volonté du Maroc de poursuivre le développement du réseau ferroviaire national », a déclaré un communiqué officiel lors de la cérémonie, soulignant le rôle du chemin de fer en tant que “colonne vertébrale d’un système de transport durable et inclusif”.

La ligne à grande vitesse reliera Rabat, Casablanca et Marrakech tout en desservant les aéroports de Rabat et de Casablanca. Elle permettra de réduire considérablement les temps de trajet, les trajets entre Tanger et Rabat ne prenant qu’une heure, ceux entre Tanger et Casablanca 1 heure 40 minutes et ceux entre Tanger et Marrakech 2 heures 40 minutes, soit un gain de plus de deux heures par rapport aux durées actuelles.

