Maroc : Le bilan du séisme monte à 820 morts et 672 blessés

“Le bilan ne cesse d’augmenter. Après avoir annoncé le chiffre de 296 morts au petit matin, les autorités marocaines ont rapidement réactualisé le nombre de victimes causé par le puissant séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre au soir : en fin de matinée, on comptait au moins 820 morts et 672 blessés. La secousse tellurique a été enregistrée à 23h11 heure locale, et selon l’Institut de géophysique américain, elle était de magnitude 6,8. Ce samedi, le centre de géophysique du Maroc parle même de son côté d’une magnitude de 7,2 qui aurait été enregistrée aux alentours de la commune d’Ighil.

L’épicentre du séisme se situe dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Mais, précise Middle East Eye, “la secousse a aussi été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux”.

