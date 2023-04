Maroc : Le CMC prévoit une croissance de 5,4% en 2023

L’économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 5,4% en 2023, prévoit le Centre Marocain de Conjoncture (CMC), cité par le Maroc Diplomatique.

« Ce pronostic reflète la résilience et la diversité du tissu économique national, mais aussi l’important effort consenti par les pouvoirs publics en cette période de crises pour aider les ménages les plus vulnérables et pour accompagner et appuyer les secteurs qui ont le plus souffert des affres de la pandémie », explique le CMC dans le numéro 46 de sa publication « Info-CMC ».

Cependant, relève la même source, l’interprétation de l’amplitude de la croissance devrait être nuancée du fait que la robustesse de cette évolution découle en partie du rattrapage du secteur agricole qui a connu une campagne particulièrement sèche l’année passée.

Par ailleurs et comme toute prévision dans une conjoncture incertaine, la concrétisation de cette performance pourrait être « chahutée tout le long de cette année par des vents contraires et des phénomènes économiques contraignants qui caractérisent cette ère post-coronavirus et qui rongent toutes les économies du monde », souligne le CMC.

Il s’agit en l’occurrence de « la poussée inflationniste, du resserrement monétaire et plus récemment de la crise financière avec des faillites de banques de renommée », précise le Centre.