Maroc :Le FMI et la BM maintiennent la tenue de leurs réunions annuelles à Marrakech malgré le séisme

À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc au début du mois, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont confirmé que leurs réunions annuelles se dérouleront comme prévu à Marrakech du 9 au 15 octobre. Cette décision a été annoncée par le directeur général du FMI. La directrice Kristalina Georgieva, le président de la Banque mondiale Ajay Banga et la ministre marocaine de l’Economie Nadia Fettah Alaoui, malgré le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la province d’Al-Haouz le 8 septembre, faisant près de 3 000 morts et des milliers de blessés.

Les dirigeants ont déclaré qu’ils avaient procédé à une évaluation approfondie de la capacité de Marrakech à accueillir les réunions et qu’ils étaient convenus d’adapter le contenu des réunions aux circonstances actuelles. Ils ont exprimé leur conviction que ces réunions annuelles pourraient constituer une opportunité pour la communauté internationale de soutenir le Maroc et son peuple en ces temps difficiles.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exprimé sa confiance dans les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI pour ajuster leurs plans de réunion en conséquence, compte tenu du récent désastre. Yellen contrôle la participation majoritaire des États-Unis dans les deux institutions et a déclaré qu’elle aurait compris si la décision avait été prise de tenir les réunions ailleurs. Elle a toutefois affirmé son soutien à tout changement jugé nécessaire par le gouvernement marocain, le FMI et la Banque mondiale.

La réunion de cette année marque un événement important car ce sera la première depuis qu’Ajay Banga, ancien directeur général de Mastercard a pris la direction de la Banque mondiale en s’engageant à apporter davantage de financements du secteur privé au développement et au financement du climat. Il est à noter que le rassemblement annuel devait initialement se tenir à Marrakech en 2021 mais a été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19.

