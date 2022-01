Maroc : Le train à grande vitesse passe à l’énergie verte

Le train à grande vitesse, Al Boraq, passe, à partir du 1er Janvier 2022, à l’énergie verte, annonce dimanche l’Office national des chemins de fer (ONCF), dans un communiqué. Grâce à l’énergie propre fournie par un opérateur national, l’ONCF verdit le cycle d’alimentation électrique du réseau ferré national, en substituant sa consommation électrique par une énergie propre.

L’Office opère sa transformation verte de manière progressive, en faisant passer 25% de sa consommation énergétique globale à l’énergie verte, pour en atteindre 50% en 2023 avant de la porter à la totalité, à moyen terme, souligne le communiqué. Cette nouvelle mesure permettra à l’ONCF, à court terme, d’améliorer globalement l’empreinte carbone, avec l’équivalent de 120 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, ou encore à 4 millions d’arbres plantés.

Ce changement de cap s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale qui prévoit l’augmentation de la part des ressources renouvelables pour les situer, dès 2030, à plus de 52% de la capacité installée, faisant ainsi du royaume l’un des pays émergents les plus engagés dans le développement des énergies éolienne et solaire.