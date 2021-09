Maroc : législatives délicates pour le parti islamiste

Le parti islamiste au pouvoir au Maroc va tenter la passe de trois, ce mercredi, lors des élections législatives . Il a en effet déjà remporté les élections de 2011 et de 2016. Un scrutin au demeurant guère crucial, puisque les principales orientations de ce pays de 36 millions d’habitants sont décidées non pas par le gouvernement et encore moins par le Parlement, mais par le roi Mohammed VI.

- Publicité-

Dans les faits, les décisions dans les domaines stratégiques comme l’agriculture, les énergies ou l’industrie émanent d’initiatives royales, indépendamment des résultats aux élections.

AFP