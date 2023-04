Maroc : Les  industriels du médicament revendiquent un statut pour l’export

Les industriels pharmaceutiques marocains réclament un statut pour l’exportation. Selon le président de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP), Mohamed El Bouhmadi, cette absence de statut représente un obstacle important pour les entreprises cherchant à exporter leurs produits. Et de préciser qu’«actuellement, seuls trois statuts sont prévus au niveau réglementaire pour les entreprises pharmaceutiques: celui des laboratoires pharmaceutiques, celui des laboratoires grossistes et celui des répartiteurs et pharmaciens d’officine.»

Lorsque les industriels veulent exporter leurs produits, il faut que ceux-ci soient d’abord enregistrés et commercialisés au Maroc, d’où l’importance de résoudre ces aspects réglementaires pour que les opérateurs puissent distribuer leurs produits sans avoir à les enregistrer à chaque fois.

Par ailleurs, plusieurs médicaments produits par les industriels n’intéressent pas le marché marocain, tel que le traitement du paludisme qui est généralement destiné aux pays d’Afrique subsaharienne, a-t-il déclaré cité par le site le360.