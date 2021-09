Maroc : L’homme d’affaires Aziz Akhannouch nommé chef du gouvernement

L’homme d’affaires marocain Aziz Akhannouch, 60 ans, a été nommé ce vendredi chef du gouvernement. De fait, le roi Mohammed VI l’a chargé de former le nouvel exécutif, après la victoire de son parti libéral aux élections législatives, au détriment des islamistes au pouvoir. Le monarque « a reçu vendredi 10 septembre 2021 au Palais royal à Fès Aziz Akhannouch (…) que le souverain a nommé chef de gouvernement, et l’a chargé de former le nouveau gouvernement », rapporte un communiqué du palais.

Le parti d’Aziz Akhannouch – le Rassemblement national des indépendants (RNI) -, grand vainqueur du scrutin, a empoché 102 sièges au Parlement sur un total de 395, loin devant le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste modéré) qui n’en a obtenu que 13, selon les résultats du ministère de l’Intérieur après dépouillement de l’ensemble des bulletins.