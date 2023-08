Maroc : Plus de100 millions t de marchandises ont transité par les ports du Royaume

Plus de 100 millions de tonnes (MT) de marchandises ont transité par les ports du Maroc, selon les données du ministère de l’Equipement et de l’eau. Ce volume dévoile une légère baisse (-0,4%) par rapport au premier semestre 2022 où il s’élevait à 101,3 millions de tonnes. Ces indicateurs donnent aussi un aperçu sur le niveau en volume des différents trafics stratégiques traités par les ports marocains à fin juin 2023. .

Au premier semestre 2023, indique le site « Aujourd’hui Le Maroc « (ALM) le volume global des trafics de commerce traités par les ports du Maroc s’élève à 100,9 millions de tonnes contre 101,3 millions de tonnes par rapport à la même période de l’année précédente, enregistrant un léger recul de -0,4%.Lle trafic domestique atteint un volume de 53,8 millions de tonnes (-5,8%). De son côté, le transbordement enregistre au premier semestre 2023 un volume de 47,1 millions de tonnes, soit une croissance de 6,6% par rapport au 1er semestre de l’année 2022.

Durant la même période, il est noté une baisse des trafics des hydrocarbures importés (5,7 millions de tonnes soit -3,4%), des céréales (4,2 millions de tonnes/-13,9%), du charbon (5,1 millions de tonnes/-13,7%), et des phosphates et produits liés (11 millions de tonnes/-24,6%). S’agissant du trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 1,4 MPAX durant le 1er semestre de l’année 2023, soit une hausse importante de 128,5% par rapport à la même période de l’année précédente. L’activité de croisière a pour sa part été marquée par une reprise avec un nombre de 149.929 croisiéristes. Enfin, le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, au titre du premier semestre de l’année 2023, est en recul de -19% s’établissant à 522.814 tonnes.