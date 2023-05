Maroc : Taqa envisage d’autres transactions dans  Xlinks First

Abu Dhabi National Energy Company, mieux connue sous le nom de Taqa, est à la recherche d’autres contrats après avoir investi 25 millions de livres sterling (31,1 millions de dollars) dans la start-up britannique Xlinks First, qui prévoit de construire le plus long câble électrique sous-marin à courant continu à haute tension du monde entre le Maroc et le Royaume-Uni pour la transmission d’énergie renouvelable.

« Nous recherchons activement des opportunités qui nous conviennent, à l’intérieur et à l’extérieur des Émirats arabes unis », a déclaré Omar Al Hashmi, directeur exécutif de la transmission et de la distribution chez Taqa Group, lors d’une interview accordée à The National en marge du Congrès mondial des services publics qui s’est tenu mardi à Abou Dhabi.

« Il y a beaucoup de projets en cours, mais la taille de ce projet rendra les gens plus ambitieux de se connecter sur de plus longues distances.

Le projet, qui devrait être opérationnel d’ici à 2030, fournira au Royaume-Uni 3,6 gigawatts d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables. Il pourrait alimenter sept millions de foyers britanniques d’ici à la fin de la décennie.

« C’est un projet très ambitieux. Nous apprécions le caractère unique du projet », a déclaré Al Hashmi.

« Si l’on considère les fondements du projet, nous pensons que c’est une bonne chose. Aujourd’hui, la technologie nous permet de concevoir de longues distances, alors que dans le passé, nous avons vu l’interconnexion de l’énergie sur de courtes distances.

Xlinks fait partie d’un certain nombre de projets de production d’énergie renouvelable sur de longues distances et d’exportation transfrontalière, les premiers du genre, qui sont planifiés à l’échelle mondiale, alors que la demande d’énergie propre augmente dans le cadre des efforts de transition écologique.

Le détaillant d’énergie Octopus Energy, basé au Royaume-Uni, a également investi 5 millions de livres sterling dans l’entreprise.