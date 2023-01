Marouane El Abassi: «s’il n’y a pas une hausse du TMM, on aura affaire à une inflation plus grave»

Une conférence de presse se tient aujourd’hui, 4 janvier 2023, au siège de la banque centrale de Tunisie, où le gouverneur, Marouane El Abassi, et les directeurs généraux de la BCT, pour donner des éclairages sur la situation macroéconomique, et notamment les déficits jumeaux et de la stagflation. Une résultante, selon lui, d’une conjoncture difficile mais aussi de l’absence de réforme depuis une longue période.

En outre, l’année 2023 serait aussi une année difficile, avec une croissance faible prévue à seulement 1,8%. « Rien ne se perd, tout se transforme », a-t-il souligné. Il faut revenir au travail, car le marché est demandeur et les prix sont élevés, selon ses propos.

D’autre part, El Abassi a indiqué que le taux d’intérêt réel s’est enfoncé en 2022 à un niveau historiquement bas, soit -2% en moyenne. D’autre part, le responsable a précisé que le TMM est important, il faut bien savoir le gérer, selon ses dires.