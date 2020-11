Marouane El Abassi vient de confirmer sa compétence et la BCT n’est pas une Caisse du gouvernement

Samir Marrakchi*

La BCT n’est pas une caisse à la disposition du gouvernement pour en puiser quand il veut et comme il veut. La BCT ne peut pas donner un chèque a blanc pour le gouvernement son rôle est de veiller à l’intérêt national et la protection du système bancaire et par conséquent l’épargne des tunisiens.

Le gouverneur de la BCT vient de confirmer sa compétence et son patriotisme il peut travailler avec le gouvernement pour sortir d’une situation financière économique et sociale très difficile mais il appartient au gouvernement de commencer à prendre les mesures correctives qui ont tardé à venir.

Rétablissons avant le retour a la production des phosphates et du pétrole engageons l’assainissement des entreprises publiques maitrisons nos importations et faisons les économies budgétaires nécessaires et après et en parallèle la BCT apportera les souplesses et le soutien pour dépasser la crise de liquidité.

Est-il raisonnable, qu’avec une rétraction du PIB attendue de plus de sept pourcent ajoutée a un endettement qui a atteint un niveau rendant quasi nulles les possibilités d’endettement extérieur, nous continuons à présenter un budget en croissance ? Le gouvernement doit donner avant tout et plus que jamais l’exemple et les garanties de la maitrise des dépenses.

*Qui est Samir Marrakchi ?

A commencé sa carrière professionnelle en tant que responsable du développement dans une banque d’investissement la BDET(1974), puis nommé successivement Directeur Général Technique d’un complexe industriel et ultérieurement Directeur Général du Centre National des Etudes industrielles. Cofondateur et Directeur Central d’une nouvelle banque d’investissement BTEI (1983 à1990). Fondateur et PDG de la première société arabe de capital investissement la SPPI (1990 à 2010).

Fondateur et Directeur Général de Attijari leasing (1994 à2005). Fondateur et Directeur Général de la GIS (1998à2005). Fondateur et Gérant de MSKD Consulting (depuis 2010). Fondateur et Vice-Président de Finances Méditerranée (1992 à 2004) Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris(1974)et de l’IDE à Washington dans l’évaluation le suivi et le management des projets (1976).