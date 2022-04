Nemsia n’ira pas, mais y sera

La délégation tunisienne qui assistera aux « Spring Meeting » du FMI et de la Banque Mondiale, cette semaine à Washington comprendra Marouane El Abassi en tant que Gouverneur de la BCT et son représentant au FMI, ainsi que le ministre de l’économie et du développement qui représente la Tunisie auprès de la Banque Mondiale. Le ministère des finances aussi, peut y assister, surtout s’il y a discussion d’un programme financier en cours avec la Tunisie. Pour cette année 2022, élément pivot de toute l’activité financière locale, Sihem Nemsia n’ira certes pas à Washington. Et ça ne fera que du bien aux caisses de l’Etat dont elle se doit aussi, de rationaliser les dépenses. Absente présente, la Dame des finances participera en vidéo-conférence à toutes les réunions qui seront organisées avec les bailleurs de fonds. Sa présence sera certes virtuelle, mais officielle au nom de la Tunisie, aux côtés d’El Abassi et de Saïed