Marzouki réclame de nouveau la destitution de Saied et des poursuites judiciaires à son encontre

Revenant à la charge, l’ancien président tunisien Moncef Marzouki a demandé, mercredi, la destitution de l’actuel président Kais Saied, et de le poursuivre en justice lui et ses collaborateurs, pour « destruction de l’État et coup d’État contre la Constitution ».

Sur Facebook, Marzouki a déclaré : « La Tunisie se dirige vers un scénario plus grave et l’État est en faillite. La cheffe du gouvernement s’est rendue dans le Golfe pour chercher du soutien. Bien sûr, ce soutien sera conditionnel ».

Il a ajouté que le référendum que Saied envisage d’organiser « est un acte de décès pour l’État de droit et les institutions. »

Marzouki a appelé à la résistance pacifique pour destituer Saied et le poursuivre en justice, lui et ses collaborateurs, pour « avoir détruit l’État et mené un coup d’État contre sa Constitution et sa légitimité. »

Il a souligné « l’importance de l’unité entre toutes les factions et syndicats politiques en mettant de côté les différences politiques afin de sauver l’Etat, la loi, la légitimité et la Constitution. »