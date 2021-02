Marzouki s’invite dans la querelle Saied-Ghannouchi

L’ancien président de la République, Moncef Marzouki, a critiqué ce qu’il considérait comme une « lutte pour le pouvoir » dans le pays entre le président de la République et le parlement, avertissant que cela affecterait négativement la stabilité du pays.

Dans un message sur Facebook, Marzouki a commenté les propos du président du Parlement, Rached Ghannouchi, selon lesquels le rôle du président du pays est « symbolique » : « Ainsi donc, le président du Parlement considère que nous sommes dans un système parlementaire et que le président de la république élu par le peuple n’est qu’un symbole ! »

« Donc, le président de la République voit aussi que le système politique est dysfonctionnel et qu’il a le droit d’intervenir dans la formation et le fonctionnement du gouvernement, en plus de dire que le parlement est le problème et qu’il ne représente pas le peuple qui assume la responsabilité de ses choix ».

Marzouki a ajouté : « L’aspect le plus terrible de la situation n’est pas la feinte ignorance des dispositions de la constitution, mais plutôt le mépris de son contenu en tant que seul document qui est discuté, contesté et accepté par les représentants du peuple pour la première fois de notre histoire, et qu’il a été accepté comme un compromis entre les différentes parties, comme c’est toujours le cas dans une société pluraliste, afin d’éviter la tyrannie ».