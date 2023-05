Mauritanie : Premières élections législatives et locales depuis 2019

Les bureaux de vote ont ouvert samedi matin pour les élections législatives et locales en Mauritanie, les premiers depuis l’arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Ghazouani en 2019.

À Nouakchott, des files d’électeurs se sont formées dès le début du scrutin dans les centres installés dans les différentes écoles et administrations au milieu d’un dispositif de sécurité important, comme l’a constaté EFE.

Les votes sont compliqués car les citoyens doivent effectuer six votes différents et simultanés. Ils doivent élire les députés de l’Assemblée nationale (seule chambre du Parlement), les conseillers municipaux et régionaux, ceux de la liste nationale mixte, ceux de la liste nationale des jeunes et de la liste nationale réservée aux femmes.

Plus de 1,7 million de personnes vont élire parmi les candidats de 25 partis politiques qui se disputeront 176 sièges au Parlement, et des sièges dans les 238 municipalités et 13 conseils régionaux.

Les observateurs considèrent ces élections comme un baromètre pour mesurer la popularité du président mauritanien qui sera très probablement présenté pour la prochaine présidence en 2024.