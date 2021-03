Mechichi bientôt en visite en Libye

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi, a annoncé qu’il effectuera bientôt une visite officielle en Libye pour féliciter le nouveau gouvernement, ainsi que le peuple libyen, à l’occasion de l’élection de la nouvelle instance gouvernementale et de son entrée en fonction, estimant que c’est « le début de la stabilité. »

Ila dit espérer que sa visite offrira davantage d’opportunités de coopération conjointe entre les deux pays.

« Les Tunisiens et les Libyens sont une seule entité, répartie entre deux pays, qui ne sont pas seulement liés par l’économie, mais la relation s’étend culturellement et même plus profondément, à travers les racines familiales », a-t-il dit, insistant sur l’extrême importance de la stabilité et de la paix pour la Libye comme pour la Tunisie.