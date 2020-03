Meddeb : L’armée ne doit plus superviser l’interdiction de la circulation mais elle doit…

L’expert en économie, Radhi Meddeb a indiqué, ce lundi 30 mars 2020, qu’il est en faveur d’un confinement total, sans concession pour faire face à la propagation du Covid-19.

Dans ce contexte, Radhi Meddeb a rejeté les théories selon lesquelles le Covid-19 permettrait une sorte de sélection naturelle tant sur le plan humain qu’économique. « Ces propos sont loin de toute éthique et morale. Ce n’est point acceptable ».

Par ailleurs, il a indiqué que tous les pays se sont résignés à l’idée du confinement. « En Tunisie, nous n’avons assez de moyens, que ce soit en terme de dépistages ou en terme d’équipements de protection. Il faut des mesures de confinement strictes ».

Il a ajouté dans ce sens que le traitement de la crise doit se faire de manière différente en Tunisie. « L’armée ne doit plus superviser l’interdiction de la circulation. Elle doit approvisionner les familles en produits alimentaires de bases gratuitement pour qu’elles restent chez-elles. Toute l’approche et la stratégie doivent changer. Nous sommes dans une nouvelle situation. D’ailleurs, la majorité n’est pas consciente de la profondeur de la crise, de l’ampleur de l’épidémie et de ses répercussions sur le monde entier», rapporte Express.