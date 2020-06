Médenine-covid19 : Trois nouveaux cas de contamination importés

Le gouvernorat de Médenine a enregistré trois nouveaux cas importés de contamination au covid-19, a indiqué, vendredi, le directeur de la santé de base à Médenine Zayed Al-Anz, précisant que ces cas figurent parmi les personnes venues récemment d’Arabie Saoudite et placées en confinement obligatoire dans un hôtel à Djerba.

Les patients, originaires respectivement de Tunis, Monastir et Nabeul, seront transférés vendredi au centre covid-19 de Monastir, a-t-il ajouté à l’Agence TAP.

Selon la même source, plusieurs personnes qui étaient en contact à l’hôtel avec ces patients effectueront des tests de dépistage, regrettant que les mesures et consignes liées au confinement obligatoire n’aient pas été respectées par les résidents dans l’hôtel.

Rappelons que 450 personnes, rapatriées récemment de France, d’Arabie Saoudite et de Libye, sont placées en confinement obligatoire dans un hôtel à Djerba.