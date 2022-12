Médenine : Intensification des opérations de contrôle économique à l’approche de la fête du nouvel an

Des opérations conjointes de contrôle économique ont été menées, lundi par la direction régionale du commerce et plusieurs de ses partenaires dans le gouvernorat de Médenine et ce à l’approche de la fête du nouvel an.

Ces opérations ont été effectuées notamment dans les espaces de vente des produits très prisés à cette occasion ainsi que dans les cafés et restaurants.

Le directeur régional du commerce à Médenine, Toufik Ferchichi a indiqué à l’Agence TAP que ces campagnes s’inscrivent dans le prolongement des opérations de contrôle au nombre de 2876 qui se sont déroulées depuis le début du mois de décembre 2022 et qui ayant abouti à l’enregistrement de 345 infractions économiques.

A l’issue de ces campagnes, les brigades économiques sont parvenues à saisir plusieurs tonnes de produits alimentaires (Sucre, farine, lait, etc) pour des écarts d’usage des produits subventionnés, contrebande et dissimulation de marchandise, selon la même source.