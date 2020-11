Médenine-covid19 : Un décès et 37 nouvelles contaminations

Un patient covid19, originaire de Béni Khedache est décédé, mercredi, portant le nombre de morts liés au coronavirus dans le gouvernorat de Médenine à 57 personnes.

Egalement la région a enregistré 37 nouveaux cas de contamination à l’issue de la publication des résultats de 335 analyses, a souligné le directeur de la santé préventive à Médenine, Zayd Al-Anz.

Les nouveaux cas positifs ont été recensés notamment à Djerba Houmet Souk (12 cas), Midoun (7 cas), Ben Guerdane (4 cas), Sidi Makhlouf (2 cas) et Béni Khedache (2 cas)..

Ainsi, le nombre de cas positifs dans la région est passé à 1491 depuis l’apparition du virus dont 45 cas auprès des élèves, 72 cas auprès des cadres médicaux et paramédicaux et 28 cas auprès des agents sécuritaires, a souligné la même source à l’Agence TAP.

- Publicité-